Скончался Олимпийский чемпион Майт Рийсман

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В результате проведённых исследований медики констатировали ему инфаркт миокарда. Майт Рийсман является олимпийским чемпионом 1980-го года по водному поло, бывшим тренером сборной СССР, а также московского "Динамо". Родился в Эстонии, но практически вся его жизнь прошла в России.

Совсем недавно мужчина обратился в медицинское учреждение, но буквально через некоторое время его выписали. Чуть позже пресс-служба Федерации водного поло РФ сообщила, что Майт Рийсман скончался на 62-м году жизни.

"Рийсман умер дома 17 мая около девяти вечера, по предварительной информации, кончина произошла по причине оторванного тромба", - заявила пресс-служба ФВПР.