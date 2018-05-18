Жена гольфиста избила мужа за неудачный турнир

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Супругу выпустили под залог. Некоторые довольно негативно отнеслись к вылету с турнира.

Около недели назад Лукас Гловер не смог пройти второй кат в рамках чемпионата The Players Championship, этим он сильно задел свою жену. 36-летняя женщина набросилась на его мать, а после избила и мужа.

"Моя супруга повздорила с моей матерью. В связи с этим вызвали полицию. Со всеми всё нормально. Мы рады, что Криста теперь на свободе. Мы разберёмся в наших семейных делах", - пишет Лукас.

Как оказалось, Кристу выпустили под залог, но она не имеет права контакта с мужем, а именно подходить к их дому во Флориде ближе, чем на 500 футов. Гольфист рассказал, что жена была в отчаянии от его проигрыша на турнире и пила целый день. Теперь первое слушание по данному вопросу намечено на 22 июня.

Насколько пострадали Лукас и его мать, неизвестно, но как рассказал сам гольфист, тяжких повреждений не было.