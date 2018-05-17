Гимнастка из РФ Аверина выиграла многоборье на этапе Гран-при

Сегодня, 12:16

Спортсменка добилась победы на турнире, который проходит в Израиле в городе Холон. В четырёх упражнениях она набрала сумму в 76 700 баллов. Второе и третье место также заняли девушки из России.

После Арины Авериной второе место в многоборье в рамках этапа Гран-при в Израиле выиграла другая гимнастка из РФ Александра Солдатова. Она набрала 75 750 баллов. Тройку победителей закрывает Екатерина Селезнева с суммой в 72 050 баллов.

Что касается командных соревнований, так в них российская сборная заняла первое место. Спортсменки набрали 39 300 баллов. На втором месте с небольшим отрывом расположились девушки из Украины, а на третьем – спортсменки из Израиля.