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Вскоре состоится ЧМ-2018 по футболу. А потому недавно в Интернет попали кадры, на которых была запечатлена роскошная раздевалка для футболистов ФК «Спартак». Особенно вызвало негодование пользователей роскошное джакузи для тех, кто проиграл «Ливерпулю» в 2017 году со счётом в 7:0.

Болельщики смогли увидеть, где тренируются футболисты. Роскошный спортивный зал для членов ФК «Спартак» впечатляет своими масштабами. О комфорте спортсменов заботятся настолько, что для них было приобретено великолепное джакузи, как сообщает Mash, которому б даже позавидовал Хью Хеффнер.

Но, скорее всего повышенный комфорт негативно отразился на деятельности команды. Ещё в 2017 году ФК «Спартак» вызвал негодование у своих болельщиков, когда он проиграл «всухую» британскому «Ливерпулю» со счётом 7:0. В этом году московской команде вновь банные процедуры в джакузи не помогли, так как в борьбе за чемпионство они заняли лишь третье место.