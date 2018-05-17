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Самые сексуальные гольфистки мира заставили Instagram взяться за клюшки

Сегодня, 01:30

Шикарные спортсменки очаровали всю мужскую аудиторию Instagram, и создали большую конкуренцию томным моделям соцсетей.

 Проект Sports Stories назвал самых шикарных и сексуальных гольфисток, которые покорили просторы Instagram. 

Среди них Пейдж Спиранак, Блэр О'Нил, Белен Мозо, Мария Баликоева, Шармила Николе, Мишель Ви - именно этим девушкам спортивные клюшки более всего к лицу.

Красивые гольфистки в шикарной физической форме заставили пользователей Instagram буквально вспотеть: они очаровали мужскую часть аудитории, а вот других моделей заставили поднапрячься.

 Эти шесть девушек выглядят превосходно как в повседневной жизни, так и на поле, вытворяя невероятные вещи с клюшками в руках.

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