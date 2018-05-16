Тихонов заявил об уходе из Союза биатлонистов

Сегодня, 14:09

В России идет борьба за пост руководителя Союза биатлонистов, основным кандидатом является Владимир Драчов. Советником при нем готов стать олимпийский чемпион Александр Тихонов, в противном случае спортсмен покинет организацию.

Во время пресс-конференции четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов заявил, что планирует прекратить свою работу в Союзе биатлонистов России. Спортсмен планирует сотрудничать с организацией только в том случае, если его назначат советником.

Тихонов сообщил, что такое решение он принял из-за допинговых скандалов, которые в последнее время происходят в федерации.

Напомним, что олимпийский чемпион еще 20 лет назад предупреждал о том, что проблема допинга может опозорить Россию на весь мир. Спортсмен уверен, что, если не исправить ситуацию, то российские биатлонисты могут оказаться в полной изоляции, что негативно скажется на уровне подготовки спортсменов.

Олимпийский чемпион заявил, что возлагает большие надежды на выборы главы Союза биатлонистов, которые должны пройти 18 мая. Наиболее вероятным кандидатом на данный пост является Владимир Драчев.

Тихонов уверен, что самыми большими врагами российского спорта являемся мы сами, а не мифические внешние факторы.