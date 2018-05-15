Траньков станет тренером серебряных призеров Олимпийских игр в Пхенчхане

Вчера, 22:27

Двухратный олимпийский чемпион будет тренировать пару Тарасова/Морозов. Ранее их тренировала Нина Мозер.

16 мая в Федерации фигурного катания на коньках России состоится утверждение Максима Транькова в качестве тренера серебряных призеров Олимпийских игр Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Ранее пару тренеровала Нина Мозер, формально, она останется тренером их и в дальнейшем, однако, всю тренерскую программу будет проводить Траньков.

Ранее сообщалось, что в Ассоциации фигурного катания США выносился на рассмотрение вопрос о возрастных ограничениях для юных фигуристов. Обосновывают это тем, что участие подростков препятствует развитию конкуренции, что уменьшает интерес к данному виду спорта. Многие считают, что данные изменения вызваны победой Алины Загитовой, которая обошла 18-летнюю Евгению Медведеву. Новые правила планируют узаконить на конгрессе уже в июне.