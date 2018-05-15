СМИ: Интервью с Иньестой прервала рухнувшая трибуна для зрителей

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Беседа с полузащитником ”Барселоны” Андресом Иньестой на футбольном поле столицы Испании закончилась трагедией для 18 фанатов.

Телевизионное интервью с полузащитником футбольного клуба «Барселона» Андреасом Иньестой 15 мая на муниципальном футбольном поле столицы Испании прервала рухнувшая временная трибуна для зрителей. По предварительным данным, трибуна не выдержала массы сидящих на ней фанатов.

По информации администрации Барселоны, 11 человек, включая двух малолетних, доставлены в ближайшее медицинское учреждение с опасными ушибами, семерым пострадавшим всю необходимую медицинскую помощь оказали на муниципальном футбольном поле. По факту данного происшествия проводится проверка.

Сам 34-летний футболист, покидающий свой футбольный клуб, не пострадал, и в своем микроблоге пожелал испанцам скорейшего выздоровления.