Чемпион Олимпиады в Афинах пережил кровоизлияние в мозг‍

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Легкоатлет Великобритании, победитель Олимпийских игр 2004 года Даррен Кэмпбелл чудом выжил после опасного приступа. Жизнью он обязан спорту.

Известный спортсмен, 44-летний Даррен Кэмпбелл сообщил, что совсем недавно он находился на грани жизни и смерти. Виной тому была апоплексия мозга. Инсульт сопровождался кровоизлиянием в мозг. По словам атлета, выжить ему помогла превосходная спортивная форма. Сейчас Кэмпбелл находится под наблюдением врачей в больнице. «Я всегда готов к сражению. Пока за меня сражаются врачи, буду бороться и я», - добавил спортсмен.

Даррен Кэмпбелл известен по Олимпиаде в Афинах 2004 года, где он завоевал золото в эстафете 4 по 100 метров. В 2000 году он взял серебро Олимпиады в беге на 200-метровую дистанцию.