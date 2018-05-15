В Перми проведут киберспортивный турнир по Dota 2

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Желающих получить призовой фонд в 75 тыс. рублей приглашают во Дворце Молодёжи 3 июня. Об этом сообщили организаторы, которые планируют присвоить спортивные разряды компьютерным игрокам.

В Перми в начале лета проведут киберспортивный турнир по Dota 2. Организаторы анонсируют необычное соревнование, которое никого не оставит равнодушным. «Пермский Период 2018. Dota 2» - станет первым мероприятием по результатам которого, любители «игрушек» могут получить спортивный разряд. Болельщиков также приглашают на проведение финала.

Для любителей посмотреть на киберспортивный турнир по Dota 2 организуют конкурсы и розыгрыши с ценными призами. Для участия нужно прибыть в Пермь и сообщить организаторам о желании поучаствовать в состязании. После того как проведут киберспортивный турнир по Dota 2 будет оглашен победитель, который получит 75 тыс. рублей.