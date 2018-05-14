Тренер: Евгения Медведева имеет высокий потенциал

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Российская фигуристка Евгения Медведева поменяла тренера. Брайан Орсер рассказал о ее перспективах и высоком потенциале.

Серебряная призерка Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, что она сменила тренера. С 2007 года спортсменка сотрудничала с Этери Тутберидзе, с которой выиграла не один турнир. Теперь же фигуристка решила отдать предпочтение 56-летнему тренеру из Канады Брайану Орсеру. Такое решение было принято из-за необходимости кардинально сменить спортивный стиль.

Орсер сообщил, что Медведева имеет огромный спортивный потенциал и станет непременно чемпионкой. Известно, что спортсменка обсуждает свою новую программу совместно с тренером. Канадец уверен, что россиянка является одной из самых талантливых спортсменок современности.

Самой основной целью на ближайшее время для Евгении Медведевой является завоевание олимпийского золота, именно на это и будут направлены основные усилия. Остальные же соревнования станут для нее лишь трамплином. Тренер заявил, что фигуристка собирается переосмыслить свое место в спорте. Орсер поблагодарил свою предшественницу, которая заложила хорошую базу в свою подопечную, а сама спортсменка ни разу не сказала плохого слова об Этери Тутберидзе или российскую федерацию фигурного катания.