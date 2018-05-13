В Брянске к ЧМ-2018 установили огромный мяч

Вчера, 18:56

Через месяц в Москве на стадионе Лужники начинается Чемпионат мира по футболу. 14 июня на поле окажутся национальные сборные РФ и Саудовской Аравии.

В городе Брянске уже заметен первый старт подготовки к предшествующему мероприятию. В Фокинском районе 12 мая установили большой светящийся мяч. Тематические инсталляции находятся близ спортивного центра "Спартак" возле входа в комплекс "Юность". Эмблема чемпионата на пару с огромным светодиодным мячом большое впечатление производит на людей в вечернее и ночное время суток.

Стоит напомнить, что Чемпионат мира по футболу проведут в 11 городах России. Для страны это станет знаменательным событием в истории, поскольку данное мероприятие впервые пройдёт в РФ.