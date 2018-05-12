Фанаты забросали файерами поле после вылета "Гамбурга" из Бундеслиги

Вчера, 22:25

Фанаты вылетевшего клуба, разозленные неудачей команды, «украсили» ее поле файерами. В связи с хулиганскими действиями поединок «Гамбурга» завершился с задержкой на десять минут.

«Гамбург» напоследок слегка испортил настроение своим коллегам из мёнхенглабахской «Боруссии», обыграв ее с результатом 2-1, хоть это не спасло клуб от вылета из Бундеслиги. В это же время «Вольфсбург» переиграл «Кёльн», итог этого противостояния составил 4-1 в пользу «волков».

Благодаря победе «Вольфсбурга» «Гамбург» лишился всех шансов на участие в следующем сезоне в высшей лиге. Именно эта команда являлась единственной, которая принимала участие в борьбе за чемпионство со времен основания Бундеслиги в 1963 году.

До этого лидер мюнхенской «Баварии» Роберт Левандовски в третий раз стал лучшим голеадором высшего дивизиона Германии.