Жительница Ростова стала чемпионкой мира по боям без правил

Вчера, 20:32

Чемпионат мира по ММА проходил на острове Родос в Греции. Главным призом победителя стал кубок IOMAF World Championship.

Победителем чемпионата по боям без правил стала спортсменка из Ростова Виктория Склярова. Девушка усердно готовилась к соревнованиям и смогла превзойти участницу из Алжира.

Виктория рассказала, что в чемпионате принимало участие примерно 38 стран, среди них большинство входят в Евросоюз.

В социальной сети Виктория поблагодарила всех тренеров и болельщиков. Она говорит, что на соревнование шла, чтобы победить. Последнее время девушка жила мыслями о победе и ей удалось. Сама победительница рада, что обошлось без травм.

Виктория сказала, что без помощи и поддержки родных и близких ей бы не удалось стать чемпионкой. Девушка является матерью шестилетней дочери.