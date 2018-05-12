Блогер Варламов показал "слабую" готовность России к ЧМ-2018

Вчера, 17:05

По рассказу общественного деятеля, многие города страны имели целых пять лет для осуществления поставленных целей, а также немалый бюджет в размере 678 миллиардов рублей. По заявлению президента Владимира Путина, бюджетных средств было выделено меньше половины, остальные затраты взяли на себя частные инвесторы.

Блогер Илья Варламов изучил площади, парки, фасады домов и другие объекты инфраструктуры и пришел к выводу, что Россия подготовилась к ЧМ-2018 слабо. Уже через месяц иностранные гости увидят разрушенные россиянами лавочки, испорченные газоны, покрашенные вместе с окнами старые фасады домов, а также проваленную вместе с землей тротуарную плитку.

Варламов продемонстрировал фотографии из Ростова, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Петербурга и других городов. В некоторых местах чиновники действительно справились с поставленными задачами, но в основном, работы были выполнены плохо, либо на общую картину повлиял человеческий фактор и недобросовестное отношению к родному городу у некоторых граждан.