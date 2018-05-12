Воронежская волейболистка похвасталась фигурой в сексуальном бикини

Сегодня, 07:28

В Воронеже любители пляжного волейбола традиционно открыли сезон. В Боровом на берегу реки Усманки были замечены даже профессиональные волейболистки, придавая зрелищности игре.

В минувший выходной воронежская волейболистка Софья, играющая в составе одной из профессиональных команд, появилась на пляже в сексуальном бикини, похваставшись затем своей фигурой в социальной сети. Софья сообщила своим подписчикам, что после долгой зимы, выйдя на песчаную площадку, почувствовала себя «инвалидом», так как после паркета спортивного зала очень трудно перестроиться на «пляжку».

Также 21-летняя девушка поразмышляла, стоит ли ей начать худеть. Пользователи живо откликнулись на пост спортсменки. Они наперебой стали уверять, что худеть не нужно, ее фигура совершенна и теперь во время профессиональных матчей у нее появится много личных болельщиков. В Воронеже, несмотря на отсутствие моря, очень развит пляжный волейбол. В него «на вылет» играют с раннего утра и до наступления сумерек.