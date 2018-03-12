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ФК «Спартак» выразил соболезнования семье Табакова

Сегодня, 22:00

Родным Олега Табакова не прекращают приносить слова сострадания многочисленные поклонники творчества артиста. Не прошел мимо и футбольный клуб «Спартак», за который многие годы болел Табаков.

Олег Павлович присутствовал на всех матчах команды с 1957 года. Для известного артиста «Спартак» был также важен, как и театр. От клуба Табаков ежегодно получал абонемент на сезон. Правда, со временем всеми уважаемый артист стал намного реже приходить на матчи любимой команды. Виной всему стало здоровье Олега Павловича.

На свое 80-летие Табаков пригласил представителей «Спартака» и рассказал, как сильно любит команду.

Сергей Родионов, генеральный директор футбольного клуба, выразил глубочайшие соболезнования семье артиста. Для него, как и для всей команды, смерть Табакова стала большим потрясением.

Напомним, что Олег Табаков умер в возрасте 82 лет в понедельник, 12 марта.


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