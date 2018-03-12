Российская лыжница Галицина из-за судорог не смогла завершить гонку на Паралимпиаде

Сегодня, 12:11

Драматично проходила лыжная гонка на дистанции 15 километров среди женщин с нарушениями зрения на Паралимпиаде в Южной Корее. Россиянка Мария Галицина из-за судорог ног не смогла завершить гонку и дойти до финиша, хотя на отметке 10 километров спортсменка бежала третьей.

Старший тренер российской команды Алексей Копытин прокомментировал случившееся. Наставник заметил, что Галицина, выходя на старт, была в превосходной форме, однако совершая ранний спурт, переоценила свои возможности, поэтому ноги свело судорогой. Тем не менее, на этой дистанции вольным стилем, российские лыжницы с нарушением зрения не остались без медали.

Михалина Лысова хорошо рассчитала дистанцию и смогла прийти к финишу третьей, уступив лишь белоруске и украинке. Екатерина Мешковская, на которую тоже рассчитывал тренерский состав, не смогла правильно распределить силы и пересекла финишную черту лишь седьмой. Михалина Лысова ранее завоевала паралимпийское «золото» в шестикилометровой биатлонной гонке.