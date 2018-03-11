Абдикаримова: Паралимпиада в Пхенчхане очень трудна морально

Сегодня, 11:15

Акжана Абдикаримова, выступающая сейчас в Пхенчхана, сообщила, что эта Паралимпиада очень трудна в моральном плане. Это связано с дискриминационными мерами по отношению к российской сборной.

Спортсменка участвует в биатлоне и лыжных гонках. Она сообщила, что самым тяжёлым для неё является то, что к играм не допущен старший тренер и мужская команда.

К участию в нынешней Паралимпиаде не допущены мужчины лыжники и биатлонисты. Это стало следствием того, что распределение квот на участие в играх произошло ещё до того, как им разрешили провести квалификационные старты при нейтральном статусе.

Ирина Громова, являющаяся старшим тренерам женской команды в данных видах спорта, также не была аккредитована. Она находится в Пхенчхане, но лишь в качестве зрителя, которому запрещено общение со спортсменками.

Абдикаримова сообщила в своём аккаунте, что в Пхенчхане она не чувствует наличия паралимпийского духа. Его здесь просто нет, сказала спортсменка. Также она поведала подписчикам, что сейчас ей морально значительно тяжелее, чем в ситуации с предыдущими играми в Рио, куда её вообще не допустили.