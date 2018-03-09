Мария Комиссарова: Путин сам навещал меня в больнице после травмы в Сочи

Вчера, 21:27

Мария Комиссарова рассказала о визите президента России Путина к ней в больницу. Спортсменка принимала участие в ОИ по фристайлу в Сочи, но получила перелом позвоночника.

Спортсменка из Питера Мария Комиссарова, которая в 2014 году серьезно травмировалась на одной из тренировок на Олимпиаде в Сочи, вспоминает, как в больнице ее приехал навестить сам Владимир Путин. В то время девушка была неподвижна, так как у нее был задет позвоночник. Она попросила Путина сообщить о произошедшем ее родителям, и он сделал это. Непринужденно представился просто Володей и сказал отцу по телефону шокирующую новость.

По словам Марии, Владимир Владимирович держал ее за руку и ободрял словами. В настоящее время Мария Комиссарова пытается пройти курс реабилитации и начать ходить самостоятельно. Она с сыном и мужем живут в Испании. Супруг Марии, тоже в прошлом фристайлист, покинул большой спорт ради супруги. В прошлом году они оба стали родителями для маленького сына.