В США баскетболистки вытолкали автобус из сугробов

Сегодня, 01:15

В Twitter появилось видео, как в США команда баскетболисток, представляющая Северо-Восточный университет в Бостоне, вытолкала автобус из снежных сугробов. Сейчас восточное побережье Америки атакует сильный шторм.

Женская сборная по баскетболу опаздывала на серьезный матч, но сильная метель добавила сложностей. Университетский автобус застрял в сугробах, и девушкам пришлось самостоятельно выталкивать транспорт. Спортсменки всей командой толкали многотонную машину сзади, но удалось ее сдвинуть с места не с первого раза. Происходящее снимал на камеру тренер баскетболисток, впоследствии он выложил ролик в социальную сеть. Инцидент стал своеобразной разминкой для американок, но это не помогло выиграть.

За последние сутки на восточном побережье США из-за шторма произошло больше 500 аварий. Непогода стала причиной отключения света в десяти тысячах домов, школы были закрыты.