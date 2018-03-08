VistaNews.ru


Жены игроков сборной Англии бояться лететь на ЧМ-2018

Вчера, 23:26

Подруги и спутницы жизни игроков сборной Англии боятся лететь в Россию на чемпионат мира. Об этом пишет местная пресса.

Женщины футболистов национальной сборной Англии собираются отказаться от поездки на предстоящий мундиаль, который состоится на аренах РФЙ, в связи с соображениями безопасности. Они станут или полностью бойкотировать первенство, или явятся только на поединки при участии английской команды.

Прежде предложение о бойкоте чемпионата мира в России высказал главный британский дипломат Борис Джонсон. Глава местного правительства Тереза Мэй, в свою очередь, гарантировала участие англичан на турнире. Представитель венценосной семьи Объединенного королевства принц Уильям собирается пропустить турнир в связи с политическими мотивами.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать материалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.