Жены игроков сборной Англии бояться лететь на ЧМ-2018

Вчера, 23:26

Подруги и спутницы жизни игроков сборной Англии боятся лететь в Россию на чемпионат мира. Об этом пишет местная пресса.

Женщины футболистов национальной сборной Англии собираются отказаться от поездки на предстоящий мундиаль, который состоится на аренах РФЙ, в связи с соображениями безопасности. Они станут или полностью бойкотировать первенство, или явятся только на поединки при участии английской команды.

Прежде предложение о бойкоте чемпионата мира в России высказал главный британский дипломат Борис Джонсон. Глава местного правительства Тереза Мэй, в свою очередь, гарантировала участие англичан на турнире. Представитель венценосной семьи Объединенного королевства принц Уильям собирается пропустить турнир в связи с политическими мотивами.