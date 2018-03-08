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Шипулин посвятил свою победу русским женщинам

Вчера, 22:24

Биатлонист из России Антон Шипулин, который победил в марафонской гонке на очередном этапе Кубка мира в Контиолахти, посвятил свою победу женщинам.

 Спортсмен перед гонкой поздравил русских женщин с праздником 8 марта и пожелал больше улыбаться, быть здоровыми и счастливыми. Биатлонист заявил, что если победит или завоюет призовое место, то посвятит выступление всем женщинам, в особенности русским.

Шипулин признался, что во время гонки плохо себя чувствовал. Он очень устал, особенно на завершающем круге, мышцы не поддавались, и во всем организме чувствовалось напряжение.

Однако спортсмен блестяще справился со своей задачей, особенно со стрельбой.

Напомним, что биатлон является видом спорта, который совмещает гонку на лыжах и стрельбу из ружья. Родоначальником этого вида спорта считается соревнование военных патрулей.


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