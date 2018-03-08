Лопырёва поделилась частыми вопросами иностранцев о России

Вчера, 18:52

Виктория Лопырёва, посол чемпионата мира 2018, поделилась информацией по поводу часто задаваемых вопросов иностранцами о России. По ее мнению, дефицит информации влечет слухи.

Во время разговора с иностранцами Виктория объяснила им, что в России живут точно такие же люди. Они могут улыбнуться прохожему и подсказать дорогу.

Посол ЧМ 2018 говорит, что от многих мелочей зависит то, захотят ли вернуться иностранцы в Россию, и что именно они расскажут своим друзьям и знакомым.

Наиболее частым вопросом является: «Нужно ли летом брать шапку в Ростов?». Иностранные туристы ничего не знают об этом городе, и любая информация становится для них целым открытием.

Также, иностранцев поражает тот факт, что во время мундиаля поезда будут бесплатными, а для влета в страну виза будет не нужна тем людям, у которых есть билет или паспорт болельщика.

Напомним, что первенство по футболу будет проходить в РФ с 14 июня по 15 июля. Президент РФ уверен, что организация пройдет на высшем уровне.