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Алина Загитова шокировала журналистов ужасной квартирой

Вчера, 21:27

Финалистка ОИ-2018 Алина Загитова из России на самом деле живет в ужасной квартире. Об этом заговорили репортеры Японии после нанесенного визита домой чемпионке.

15-летнияя спортсменка и чемпионка ОИ-2018 Алина Загитова с радостью приняла журналистов в своем доме. После визита сотрудники СМИ оказались шокированы увиденным. Квартира очень мала по габаритам, нет никаких условий. Алина Загитова проживает вместе с родной бабушкой и сестрой Сабиной. Кроме них в комнате вынуждены жить коты и шиншиллы. Из-за этого места нет даже для одежды – некоторые вещи лежат и висят на стульях, а олимпийские награды и медаль висят на люстре, так как положить их некуда.

Сама фигуристка не скрывала условий для жизни, девушка охотно общалась с сотрудниками телеканалов, не препятствовала видеофиксации. Квартира имеет скромную планировку, она однокомнатная с миниатюрной кухней и санузлом. О том, чтобы Загитова могла в квартире проводить тренировки – речи вообще нет.


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