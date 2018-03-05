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Путин поприветствовал российских спортсменов-паралимпийцев

Сегодня, 13:15

Президент РФ Владимир Путин поприветствовал российских спортсменов, принявших участие в 12-х Паралимпийских зимних играх, прошедших в столице Южной Кореи Пхенчхан.

Обращаясь к паралимпийцам, Путин поздравил их с вполне заслуженным успехом и отметил, что на пройденных испытаниях они весьма достойно продемонстрировали свой характер и мастерство. По его словам, впереди у них еще много опытных соперников, однако он уверен в победе над ними.
Отмечается, что российские паралимпийцы придерживаются правил честной борьбы в спорте, а также гуманистических ценностей. Владимир Владимирович дал обещание защищать доброе имя спортсменов и сделать для этого все возможное.


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