VistaNews.ru


Тиана Бартолетте получила золота ЧМ-2006, ранее принадлежавшее россиянке

Вчера, 19:16

На торжественной церемонии в Бирмингеме легкоатлетке из США Тиане Бартолетте вручили золото ЧМ-2006 года, которое ранее принадлежало россиянке Татьяне Котовой.

Сегодня, накануне начала в Бирмингеме 4-го дня соревнований, состоялась церемония торжественного верчения золотой медали американке Тиане Бартолетте за первенство на ЧМ-2006. Ранее данная медаль принадлежала спортсменке из России Татьяне Котовой, которую недавно обвинили в употреблении допинг-препаратов. Медаль была вручена представителем совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций Стефани Хайтауэром.

Испанка Консепсьон Монтанер, оказавшая четвертой в финале соревнований 2006 года по прыжкам в длину, была удостоена бронзовой медали.

Вчера многоборка из США Хайлис Фонтейн была удостоена бронзы мирового чемпионата 2010 года, которая много лет принадлежала Татьяне Котовой, спортсменке из РФ.

В пятницу толкатели ядра из Дании Йоахиму Ольсену и немцу Ральфу Бартелсу вручили серебряные награды за ЧМ 2016 и 2010 годов, которые завоевал белорус Андрей Михневич, также уличенный в употреблении запрещенных веществ.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.