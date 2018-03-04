Тиана Бартолетте получила золота ЧМ-2006, ранее принадлежавшее россиянке

Вчера, 19:16

На торжественной церемонии в Бирмингеме легкоатлетке из США Тиане Бартолетте вручили золото ЧМ-2006 года, которое ранее принадлежало россиянке Татьяне Котовой.

Сегодня, накануне начала в Бирмингеме 4-го дня соревнований, состоялась церемония торжественного верчения золотой медали американке Тиане Бартолетте за первенство на ЧМ-2006. Ранее данная медаль принадлежала спортсменке из России Татьяне Котовой, которую недавно обвинили в употреблении допинг-препаратов. Медаль была вручена представителем совета Международной ассоциации легкоатлетических федераций Стефани Хайтауэром.

Испанка Консепсьон Монтанер, оказавшая четвертой в финале соревнований 2006 года по прыжкам в длину, была удостоена бронзовой медали.

Вчера многоборка из США Хайлис Фонтейн была удостоена бронзы мирового чемпионата 2010 года, которая много лет принадлежала Татьяне Котовой, спортсменке из РФ.

В пятницу толкатели ядра из Дании Йоахиму Ольсену и немцу Ральфу Бартелсу вручили серебряные награды за ЧМ 2016 и 2010 годов, которые завоевал белорус Андрей Михневич, также уличенный в употреблении запрещенных веществ.