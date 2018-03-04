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Нападающий Ахмата: Кадырова в Чечне воспринимают как Бога

Вчера, 18:04

Нападающий "Ахмата" Лео Лима поведал про жизнь в Чечне. Спортсмен считает, что Кадырова можно сравнить с Богом, поскольку в этой республике вполне безопасно.

"С момента моего приезда в Чечню, я ещё не видел ни одного нищего, который бы находился на улице. Тут говорят, что Кадыров владеет большими деньгами, он всегда помогает людям. В этой стране его сравнивают с Богом, поскольку он никого не обижает и не оставляет в беде. В Чечне настолько безопасно, что здесь сборная Египта будет подготавливаться к Чемпионату мира по футболу", - рассказывает футболист.

Стоит отметить, Лео появился на свет в августе 1998 года в Бразилии. Участвовал в серии А за свою страну, был игроком в клубе "Коринтианс". В июне прошлого года перебазировался в российский "Ахмат", где подписал пятилетний контракт.


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