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Медведева показала спрятанный под шарфом флаг России

Вчера, 19:30

Спортсменка России по фигурному катанию Евгения Медведева показала спрятанный флаг РФ с обратной стороны куртки. Своим "лайфхаком" девушка поделилась в видео, которое выложила в социальной сети Instagram.

 Евгения написала, что «секрет странного шарфика во время чемпионата раскрыт». На видео девушка открывает флаг Российской федерации под курткой, в которой выступала. Флаг прятался под белым шарфом.

Ранее поступала информация, что на Олимпиаду нельзя проносить флаги России даже на трибуны, из-за того, что стране запретили участвовать в играх.


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