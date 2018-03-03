Медведева показала спрятанный под шарфом флаг России

Вчера, 19:30

Спортсменка России по фигурному катанию Евгения Медведева показала спрятанный флаг РФ с обратной стороны куртки. Своим "лайфхаком" девушка поделилась в видео, которое выложила в социальной сети Instagram.

Евгения написала, что «секрет странного шарфика во время чемпионата раскрыт». На видео девушка открывает флаг Российской федерации под курткой, в которой выступала. Флаг прятался под белым шарфом.

Ранее поступала информация, что на Олимпиаду нельзя проносить флаги России даже на трибуны, из-за того, что стране запретили участвовать в играх.