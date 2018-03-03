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Саудовская Аравия впервые организует женский марафон

Сегодня, 14:17

Впервые в истории королевства Саудовской Аравии власть решила провести марафон для женщин.

Забег пройдет в апреле 2018 года в Мекке в закрытом помещении. Организаторы надеются, что в забеге примет участие как можно больше женщин. Попробовать свои спринтерские способности возможно для тех, кому исполнилось 18 и больше. Те, кто займут в итоге призовые места, будут удостоены награды.

На этом страна не ограничивает женщин и пообещала в следующем году проведение марафона под открытым небом. До последних лет женщина по заветам ислама была лишена многих прав и свобод, но понемногу этот барьер устраняется.

Совсем недавно, 24 февраля 2018 года, в столице королевства Эр-Рияде прошел первый международный марафон, в котором одержал победу эфиоп. Он получил заслуженные 267 тыс. долларов. К слову, самым старым участником соревнований стал 79-летний саудовец.


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