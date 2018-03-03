Эксперты рассказали, как за 45 минут сжечь 1000 калорий

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После зимы многие пытаются быстро подготовить фигуру к пляжу. Эксперты рассказали, что теперь быстро сбросить вес поможет новый вид фитнеса.

Фитнес-тренеры представили новое направление жиросжигающих тренировок, где всего за 45 минут можно сжечь 1000 калорий (это в 2 раза больше, чем при беге трусцой). Даже новичкам, которые никогда не занимались спортом и считают, что обречены всегда оставаться полными, эксперты обещают сжечь 500 калорий в самую первую тренировку. Новый вид фитнеса подразумевает поочерёдную работу в 3 направлениях: беговая дорожка, гири и бокс. На каждой «станции» занимающийся проводит несколько минут, стараясь выложиться по максимуму. Эксперты рекомендуют за тренировку выполнить как минимум 3 круга.

Во время такой тренировки организм получает аэробную нагрузку (нужную для похудения), укрепляет свои мышцы, а также развивает выносливость и скорость. Тренеры обращают внимание на важность отслеживания пульса: он ни в коем случае не должен превышать 180 ударов. Плюс тренировки в том, что оборудование для него есть в каждом тренажёрном зале. Такая тренировка получится очень увлекательной и позволит достичь максимальных результатов.