Загитова готова дать Путину мастер-класс, если он захочет прокатиться на коньках

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Фигуристка Алина Загитова, которая получила Олимпиаде в Пхенчхане золотую медаль, призналась, что готова дать Путину мастер-класс, если он захочет прокатиться на коньках по льду.

Алина Загитова сказала, что если глава РФ придёт на каток, то спортсмены будут ему рады. Фигуристка добавляет, что если Путин захочет, то она может провести ему мастер-класс по фигурному катанию.

Вчера, 28 февраля, российский президент в Екатерининском зале Кремля вручил награды всем победителям и призёрам Олимпиады-2018. Загитова также получила награду.

Стоит отметить, что Алина Загитова на Олимпийских играх получила первое и единственное личное золото. Все остальные спортсмены завоёвывали серебро или же бронзу.