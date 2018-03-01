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Сборная РФ по бобслею и скелетону подведет итоги Олимпиады-2018

Сегодня, 10:31

Сегодня в рамках пресс-конференции сборная РФ по бобслею и скелетону подведет итоги Олимпиады-2018. На ней выступят Александр Зубков, глава Федерации скелетона и бобслея, а также Никита Трегубов, бронзовый призер, и тренер команды Павел Щегловский.

Не секрет, что на Олимпиаде Сборная России по бобслею и скелетону была лишена лидеров, включая Александра Третьякова и Елену Никитину. МОК обвинил их в нарушениях и отстранил от участия, несмотря на окончательное решение суда, позволяющее принимать участие в подобных спортивных мероприятиях. Исключен был и Александр Зубков, отличившийся двумя золотыми медалями на Олимпиаде в Сочи.

По мнению Павла Щегловского, МОК намерено лишил российские команды лидеров, которые могли забрать лидирующие места практически на всех видах спорта, в особенности в рамках скелетона и бобслея.


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