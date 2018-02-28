Илья Ковальчук: Спортсмены выполнили задачу и вернули флаг

Вчера, 19:53

Хоккеист российской сборной Илья Ковальчук на встрече с Владимиром Путиным высказался по поводу решения МОК и сообщил, что спортсмены выполнили задачу и вернули флаг.

Нападающий из хоккейной команды Илья Ковальчук на встрече российских олимпийцев с Владимиром Путиным прокомментировал решение Международного олимпийского комитета восстановить членство Олимпийского комитета России. По его словам, именно президент во время первой, довольно волнительной встречи, благословил спортсменов. Он сказал, что на Олимпиаде в Пхенчхане перед спортсменами стояла задача не только завоевать медали, но и вернуть российский флаг. И несколько часов назад он был возвращен, что имеет большое значение не только для хоккейной сборной, но и для остальных атлетов, которые боролись и защищали свой триколор в других видах спорта.

Напомним, что сегодня МОК вынес решение о восстановлении членства ОКР в международной организации.