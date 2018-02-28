Третьяк заявил о наступлении финала в спортивных проблемах россиян

Вчера, 18:50

Глава Федерации хоккея РФ Владислав Третьяк официально заявил СМИ, что верит в то, что больше никаких проблем не будет. Он порадовался, что победа в ОИ – заслуга всех спортсменов РФ независимо от профиля.

Владислав Третьяк в своем диалоге с репортерами подчеркнул, что победа в Олимпиаде-2018 является общей заслугой всех российских спортсменов, не только сборной по хоккею. Он поблагодарил руководство за оптимальное решение проблемы с восстановлением ОКР.

Как выразился представитель Федерации хоккея РФ, он уверен, что таким образом проблемы на спортивном поприще могут счерпать себя. Хотя он не отрицает и не противится предстоящим проверкам спортсменов на допинг в более строгой форме. Чиновник акцентировал внимание на том, что спорт должен быть всегда максимально «чистым», иначе это просто несправедливо относительно всех участников и болельщиков.