Канадский тренер назвал позором МОК допуск российских спортсменов на ОИ

Вчера, 18:43

Тренер канадских лыжников Джек Сассевиль назвал позором Международного олимпийского комитета допуск российских спортсменов в Пхенчхан. Злобное раздражение наставника можно понять в марафоне Александр Большунов и Андрей Ларьков оставили без медали канадскую надежду Алекса Харви.

Сассевиль и ранее резко высказывался по поводу решения МОК допустить на Олимпиаду «чистых» российских спортсменов. Однако провал канадских лыжников стал последней каплей. По всей вероятности, тренер из страны кленового листа рассчитывал на полную дисквалификацию сильных соперников.

Ранее в подобном духе уже выступили спортсмены, тренеры и функционеры из ряда западных стран. Даже наполовину усеченная российская сборная сумела испортить настроение тем, кто ждал триумфа по упрощенной схеме.

Напомним, МОК вернул все права Олимпийскому комитету России после того, как допинг-пробы россиян оказались отрицательными.