VistaNews.ru


Канадский тренер назвал позором МОК допуск российских спортсменов на ОИ

Вчера, 18:43

Тренер канадских лыжников Джек Сассевиль назвал позором Международного олимпийского комитета допуск российских спортсменов в Пхенчхан. Злобное раздражение наставника можно понять в марафоне Александр Большунов и Андрей Ларьков оставили без медали канадскую надежду Алекса Харви.

Сассевиль и ранее резко высказывался по поводу решения МОК допустить на Олимпиаду «чистых» российских спортсменов. Однако провал канадских лыжников стал последней каплей. По всей вероятности, тренер из страны кленового листа рассчитывал на полную дисквалификацию сильных соперников.

Ранее в подобном духе уже выступили спортсмены, тренеры и функционеры из ряда западных стран. Даже наполовину усеченная российская сборная сумела испортить настроение тем, кто ждал триумфа по упрощенной схеме.

Напомним, МОК вернул все права Олимпийскому комитету России после того, как допинг-пробы россиян оказались отрицательными.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.