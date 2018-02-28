Дмитрий Свищев рад за возврат членства в МОК и обеспокоен рядом проблем

Вчера, 18:40

Представитель Госдумы РФ Дмитрий Свищев подчеркнул, что с возвращением членства МОК проблемы остаются на месте. Госслужащий очень обеспокоен происходящим, так как в стране существует масса вопросов, которые требуют определенного решения.

По словам руководителя ведомства по вопросам физкультуры и спорта при Госдуме РФ Дмитрия Свищева, России удалось вернуть прежнее членство в МОК, но при этом есть все же некоторые «подводные камни». Он акцентировал внимание на том, что скандал с допинговой программой наконец-то удалось урезонить, но еще у депутатов и сотрудников есть множество работ.

Одним из камней преткновения стала ВАДА, которая вполне может отнять в РФ право на участие в соревнованиях. Хотя сам Свищев и достаточно обеспокоен всеми последними событиями, он уверенно заявил, что все вопросы удастся решить. Ведь Россия и спорт – неразлучны между собой.