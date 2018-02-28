Жуков похвалил российских спортсменов за соблюдения правил МОК в Пхечхане

Вчера, 18:24

Александр Жуков, глава Олимпийского комитета России обратился к вернувшимся спортсменам из Кореи, похвалив их за соблюдения всех правил МОК.

Глава Олимпийского комитета отметил, что, несмотря на трудные условия и провокации, спортсмены выполнили все правила МОК, к тому же достойно выступили. Александр Жуков также обратился к болельщикам, поблагодарив их за поддержку и за то, что не действовали агрессивно, чего ожидал Запад. Жуков обрадовал страну известием, что Олимпийский комитет России восстановлен в правах и теперь снова может чувствовать себя частью большой олимпийской семьи.

Напомним, МОК 5 декабря 2017 года принял решение временно отстранить Олимпийский комитет России, так что спортсмены выступали под олимпийским флагом.