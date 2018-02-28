МОК отозвал отстранение с олимпийской комиссии России

Вчера, 18:22

МОК решил снять отстранение с олимпийского комитета России. Как стало известно, в начале декабря прошлого года было принято решение, что на Олимпиаде-2018 не будет участвовать сборная России, но туда поедут "Олимпийские Атлеты из России", которых сможет выбрать сам МОК.



Сегодня была убрана дисквалификация с ОКР. Иными словами, российские спортсмены опять смогут участвовать в Играх со своим флагом и гимном. Данное решение было принято с опозданием, а это и нужно было МОК. Если бы России отдали флаг во время торжества закрытия, как и было запланировано в начале, этого могли бы не понять зарубежные команды. Кроме этого, несколько допиноговых историй на мероприятиях не способствовали карме спорта России. Именно поэтому МОК взял дипломатический перерыв и убрал дисквалификацию через несколько дней.