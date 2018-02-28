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Фигуристка Загитова заболела после ИО-2018 в Пхенчхане

Сегодня, 09:33

Российская фигуристка Алина Загитова, прибывшая 26 февраля из Пхенчхана в Москву в статусе олимпийской чемпионки, серьезно заболела. Уже второй день 15-летняя спортсменка не может встать с кровати и сбить температуру ниже отметки в 38,5 градуса.

О неблагоприятном самочувствии российской фигуристки в эфире ток-шоу «Пусть говорят» рассказала ее отец Ильназ Загитов. Алина приехала в Москву уже в специальной маске и с высокой температурой. Весь спортивный сезон организм терпел нагрузки, а как только они закончились, организм «сдулся», рассказал в эфире «Первого канала» Ильназ Загитов. Сейчас фигуристка второй день не может встать с кровати из-за установившейся на отметке 38,5 градуса температуры.

Алина Загитова вернулась из южнокорейских ОИ-2018 в статусе олимпийской чемпионки, выиграв катание в женском одиночном разряде. Также 15-летняя спортсменка завоевала «серебро» в командном соревновании.


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