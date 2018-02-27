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Белгородские спортсменки представят Россию на Чемпионате Европы по чир-спорту

Сегодня, 11:36

Спортсменки из Белгородской области, заняв первое место в областных соревнованиях по чир-спорту, получили возможность представить Россию на чемпионате Европы.

Соревнования по чир-спорту прошли в Москве 23 февраля. Представителями Белгородской области была команда "Оптима" из 19 спортсменок. Они выступили в рамках номинации на лучшую "чир-джаз-группу" и заняли первое место, обойдя даже самых сильных конкурентов, которыми являлись чемпионы Европы.
В результате победы, "Оптиме" предоставился шанс представить Россию на Чемпионате Европы, который назначен на июнь 2018 года, а местом его проведения станет финский город Хельсинки.


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