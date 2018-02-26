В Приамурье родители назвали ребенка в честь олимпийского чемпиона

Вчера, 19:50

В Приамурье молодые родители назвали новорожденного ребенка в честь олимпийского чемпиона Никиты Гусева, рассказал акушер Сергей Петров. Мальчик родился в Благовещенске в момент, когда трибуна скандировала «шайбу» и «Россия».

По словам акушера Сергея Петрова, Никита Гусев забил шайбу в ворота команды Германии, а после родился малыш. Молодой маме осталось только назвать сынишку в честь хоккеиста. Мальчик весит почти четыре килограмма и в будущем родители не исключают, что отдадут его на хоккей.

В Приамурье подобный вид спорта с каждым годом становится более популярным. В нескольких районах области были построены катки, а к осени в Благовещенске возведут еще одну ледовую арену. Никита Гусев стал самым результативным спортсменом, так как в последние секунды смог принести своей команде победу на мировом уровне.