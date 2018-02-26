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В Шереметьево встречают российских олимпийцев

Вчера, 19:12

Делегацию российских олимпийцев, прилетевших из Южной Кореи, встречает в Шереметьево толпа поклонников, пресса, друзья и родственники. Самолёт со спортсменами недавно приземлился в столичном аэропорту.

Поклонников российских атлетов не трудно опознать по атрибутике и наличии флагов России. Ожидается также, что олимпийцев на родной земле будет встречать национальный гимн – то, чего им так не хватало на Олимпиаде. Россияне возвращаются домой не с пустыми руками. В Пхенчхане им удалось завоевать 17 комплектов наград, среди которых две – наивысшей пробы. Как известно, позже российских олимпийцев торжественно примут в Кремле.

Ранее глава МОК Томас Бах заявил, что зимние Олимпийские Игры в Пхенчхане прошли без России. Руководитель международной организации подчеркнул, что сборной РФ было запрещено участвовать в форуме. Отдельные российские спортсмены могли попробовать свои силы под нейтральным флагом.


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