Глава МОК заявил о проведении ОИ-2018 в Пхенчхане без России

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Глава МОК дал обширное интервью журналистке CNN. В процессе беседы Томас Бах заявил, что ОИ-2018 в Пхенчхане прошли без России. Причиной такому высказыванию стало ранее решение Международного олимпийского комитета (МОК) о решении лишения России флага и гимна.

Томас Бах придерживается мнения важности и необходимости санкций против российской олимпийской сборной в Пхенчхане. По убеждению главы МОК, Олимпиада 2018 прошла без России, поскольку тема допингового скандала не стала главным вопросом на соревнованиях. «Чистые» спортсмены смогли показать свою подготовку и мощь. Об этом свидетельствуют полученные награды фигуристов и хоккеистов. Однако все, кто попал под сомнение к Играм небыли допущены.

Ранее в МОК высказались за необходимость применения штрафных санкций против России. Журналистка CNN отметила огромную явку на ОИ-2018 российских фанатов, что не может не вызывать опасения у МОК из-за резкого решения по вопросу участия страны на соревнованиях. Бах в свою очередь подчеркнул: «Гражданин любой страны имеет полное право присутствовать на Олимпиаде».