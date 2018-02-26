Алина Загитова сообщила о грандиозных планах на будущее

Сегодня, 10:24

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова сообщила о своих планах на ближайшее время. Настрой спортсменки достаточно серьёзен, так как она планирует принимать участие в ОИ-2022 года.

Алина Загитова, нынешняя обладательница титула чемпионки на ОИ-2018 по фигурному катанию заявила СМИ о своих текущих планах на будущее. Спортивную карьеру девушка не собирается останавливать на достижении настоящего рекорда. По ее словам, победа в Пхенчане стала для нее своеобразным стимулом для преодоления будущих рекордов.

Алина Загитова уверена, что может кататься еще лучше. Но для этого нужно проделать массу работы, упорно заниматься и тренироваться во все свободное время. Только тогда результат не заставит себя долго ждать. Чемпионка по одиночному фигурному катанию официально заявила, что планирует принимать участие в Олимпиаде – 2022 года, которая состоится в Пекине.