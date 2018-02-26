Жену защитника «Сибири» признали секс-символом Пхенчхана

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Олимпиада в Пхенчхане подходит к концу. Жену защитника «Сибири» признали секс-символом ОИ-2018. Причиной стали завораживающие фотографии Ангелины Гончаренко с клюшкой.

Олимпиада в Пхенчхане принесла много побед и останется в памяти болельщиков на некоторое время. Примечательно, что секс-символом Олимпиады признали Ангелину Гончаренко. Молодая белокурая спортсменка покорила пользователей Интернет и болельщиков в Пхенчхане своей красотой и грациозностью. Красивая постава с клюшкой подарила Гончаренко много фанатов даже из «не спортивного» круга. Радостью для фанатов женской сборной России стало попадание команды в четверку сильнейших в мире.

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