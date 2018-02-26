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Жену защитника «Сибири» признали секс-символом Пхенчхана

Сегодня, 10:17

Олимпиада в Пхенчхане подходит к концу. Жену защитника «Сибири» признали секс-символом ОИ-2018. Причиной стали завораживающие фотографии Ангелины Гончаренко с клюшкой.

Олимпиада в Пхенчхане принесла много побед и останется в памяти болельщиков на некоторое время. Примечательно, что секс-символом Олимпиады признали Ангелину Гончаренко. Молодая белокурая спортсменка покорила пользователей Интернет и болельщиков в Пхенчхане своей красотой и грациозностью. Красивая постава с клюшкой подарила Гончаренко много фанатов даже из «не спортивного» круга. Радостью для фанатов женской сборной России стало попадание команды в четверку сильнейших в мире.

В Сети уже прошли бурные обсуждения семейного положения блондинки, которая на данный момент – не свободна. Девушка замужем за защитником хоккейного клуба из Новосибирска Андреем Ермаковым. Молодые люди не только коллеги по амплуа, но и ровесники: обоим – по 23. Помпезное бракосочетание прошло летом 2017 года.


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