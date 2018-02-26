Журова отреагировала на статью NYP о «команде без страны»

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Светлана Журова, являющаяся депутатом и олимпийской чемпионкой в конькобежном спорте, отреагировала на статью о «команде без страны», размещённую в New York Post. Она полагает, в ней нет спорта, а есть лишь политика.

Журова порекомендовала изданию сообщить, что «команде без страны» удалось взять хоккейное олимпийское золото уже второй раз.

В статье, считает бывшая именитая конькобежка, нет ничего, касающегося спорта. В то же время по каждому случаю допинга у спортсменов РФ раздувается целая «история». То, что происходит в командах других стран, так широко не тиражируется.

Журова сказала, если проанализировать все факты, то можно начать думать, что всё это является спланированным заказом против России.

Также она сообщила, что не стала бы реагировать, но когда провокации повторяются постоянно, трудно удержаться. После ответа, тебя могут по-привычке назвать «агрессором». То, сколько раз до этого человека «задели», останется «за кадром».

Бывшая спортсменка возмущена темой «раздувания» допинг-скандалов в настоящее время. Спортсменов, принимающих запрещённые препараты, выявляли всегда, но из этого не делали истерию.