Американские СМИ назвали результаты своих спортсменов самыми низкими

Сегодня, 08:35

Американские средства массовой информации передали недовольство болельщиков результатами спортсменов США на ОИ-2018, назвав их самыми низкими.

В текущем году США отправили рекордное количество спортсменов на завоевание медалей, а именно 241 человека. При этом они вернулись с Олимпиады с 23 медалями, что является самым низким результатом за последние 20 лет.

Отмечается, что обойти американских спортсменов удалось сразу трем странам. Норвегия завоевала 39 медалей, в то время, Германия и Канада получили 31 и 29 медалей соответственно.