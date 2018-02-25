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Алина Загитова поблагодарила поклонников за поддержку на ОИ-2018

Вчера, 18:59

Алина Загитова, завоевавшая золото в одиночном фигурном катании на Олимпийских играх в Пхенчхане, выразила благодарность своим поклонникам за поддержку. Спортсменка пообещала, что «Дальше будет больше».

 На своей странице в социальной сети Instagramm фигуристка написала слова благодарности в адрес всех болельщиков, которые поддерживали российских спортсменов. Также, Загитова поблагодарила всех членов команды сборной России на Олимпиаде.

Напомним, что МОК запретил российским спортсменам выступать под государственным флагом и им пришлось выступать в статусе нейтральных спортсменов. Однако, это не помешало русским олимпийцам выиграть множество наград на ОИ-2018 в Пхенчхане.


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