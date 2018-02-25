После блокировки видео с победой хоккеистов из РФ россияне запустили в Сети флешмоб

Вчера, 17:28

После блокировки видеозаписей на видеохостинге YouTube, где российская хоккейная национальная сборная поёт гимн государства одержав победу в финале над сборной Германии, россияне запустили в Сети настоящий флешмоб в их поддержку.

Интернет-пользователи из РФ сообщают, что YouTube, Instagram и Facebook не даёт распространять новость, то есть не выводит её в ТОП или «горячее», о победе хоккеистов из РФ в финале Олимпиады. Это касается многих фото и видеоматериалов. Пропали и записи, где спортсмены поют гимн РФ во время награждения на ОИ в северокорейском Пхенчхане. На самой церемонии играл олимпийский гимн, поскольку хоккеисты и вся сборная выступала на Играх как олимпийцы из России и под олимпийским флагом.

Фанатам ОИ из РФ не понравилось, что новость о победе их сборной не попала в ТОПы в соцсетях. Поэтому они запустили флешмоб, выкладывая картинки и ставя хештег #РоссиюНеЗапретить.

Некоторые пользователи просто хватят российских хоккеистов, а некоторые даже сравнили Кирилла Капризова, который забил победную шайбу, с героем Сталинградской битвы.